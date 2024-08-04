هدد شيوخ عشائر ومنتسبين .. الداعشي "أبو هاجر" بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن العراقي، يوم الأحد، بإلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن هذا العنصر "كان يقوم بعمليات الترهيب والابتزاز بحق أبناء القضاء من شيوخ العشائر والوجهاء و المنتسبين للقوات الأمنية عبر إرساله رسائل نصية إلى الهواتف يتوعد فيها بالقتل والتصفية، فضلاً عن تهديده المواطنين الذين يقومون بنصب كاميرات في منازلهم خشية كشف تحركاته أو هويته.

ووفقا للبيان فإنه "بعد مواجهته بالأدلة الدامغة اعترف صراحةً بقيامه بالتهديد تحت عنوان ما يسمى (ولاية شمالِ بغداد)".

وتابع البيان أنه "ضُبط بحوزة المتهم عدد من شرائح السيم كارت واسلحة واطلاقات نارية، وقد جرى إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".