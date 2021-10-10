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الداخلية: لا خروقات أمنية وقواتنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T09:24:59+0000
الداخلية: لا خروقات أمنية وقواتنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ

 

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، يوم الاحد، عدم تسجيل أية خروقات أمنية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام ووزير الداخلية، نتابع بشكل قريب جميع الاجراءات الامنية الخاصة بتامين المراكز الانتخابية".

وأضاف أن "قطعاتنا منتشرة في عموم محافظات العراق"، مؤكدا أن "أجواء الانتخابات تجري بشكل ممتاز وهناك اقبال واسع للعوائل العراقية الى مراكز الاقتراع".

وتابع أنه "لا توجد أية خروقات امنية وقواتنا على اهبة الاستعداد لأي طارئ".

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