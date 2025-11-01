الداخلية: نحو 170 ألف ضابط ومنتسب بالوزارة سيشاركون في تأمين الانتخابات بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، يوم السبت، أن نحو 170 ألف ضابط ومنتسب في الوزارة سيشاركون في تأمين المراكز الانتخابية يوم الاقتراع الخاص والعام في الانتخابات التشريعية في العراق المزمع اجراؤها خلال الايام المقبلة.

وقال العميد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الوزارة، ان 9932 ضابطا، و 158 ألفا، و162 منتسبا سيشاركون في تأمين أكثر من 7 آلاف مركز انتخابي للتصويت العام، ونحو 600 مركز للتصويت الخاص اضافة الى الجهد الاستخباري الى جانب باقي القطاعات الامنية.

وأضاف أن فعاليات وزارة الداخلية خلال التصويت الخاص والعام تبدأ من الحدود وصولا الى مراكز المدن من دون توقف، لافتا الى أن وزارة الداخلية ستدخل بالإنذار "ج" خلال الانتخابات.

وأشار العميد ميري الى تسجيل وزارة الداخلية 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، مجددا التأكيد أنه لا توجد أي تعليمات بوجود قطع أو حظر للتجوال أثناء فترة الانتخابات.