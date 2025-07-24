الداخلية عن محاولة حرق مول في بغداد: لا أدلة حتى الآن ضد المتهمتين

شفق نيوز– بغداد

أوضحت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، ملابسات تداول صورتين لامرأتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أنهما حاولتا حرق إحدى البنايات التجارية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تثبت صحة تلك الادعاءات حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تلقت اتصالاً هاتفياً عبر خط الطوارئ 911 يفيد بمحاولة حرق إحدى البنايات من قبل امرأتين"، موضحة أن "دوريات النجدة تحركت على الفور ضمن قاطع قيادة شرطة بغداد الرصافة وألقت القبض عليهما".

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية لم تثبت حتى الآن صحة الادعاء، والتحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً".

ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداولها إلا بعد التأكد من صحتها عبر المصادر الرسمية".

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بشأن تسريب صور المتهمتين.

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أفاد في وقت سابق، بأن المرأتين حاولتا إشعال النيران من خلال حرق أوراق ورميها داخل محل ملابس في أحد المولات التجارية في منطقة زيونة شرقي بغداد، قبل أن يتم القبض عليهما وإيداعهما التوقيف للتحقيق في دوافع الفعل.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حادث حريق مروّع اندلع داخل مركز تجاري في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وأدى إلى مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الحكومة لإعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

وتُظهر بيانات رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز أن العراق (باستثناء إقليم كوردستان) سجل أكثر من 55 ألف حادثة حريق خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 32,477 حريقاً في عام 2022، و21,024 حريقاً في 2023، و2,300 حريق حتى الآن في عام 2024، ما يعكس انخفاضاً سنوياً ملحوظاً في معدلات الحرائق.