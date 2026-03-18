الداخلية: عقوبات انضباطية بحق منتسبين صورا مسيرة قرب فندق بابل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات انضباطية مشددة على اثنين من منتسبي شرطة العقود في بغداد، وذلك بعد قيامهما بتصوير طائرات مسيرة قرب فندق بابل وسط بغداد، ونشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم فرض عقوبات انضباطية مشددة بحق اثنين من منتسبي شرطة العقود العاملين في مديرية نجدة الرصافة/ قاطع الكرادة الثاني".

وأضافت أن "ذلك جاء على خلفية قيام المنتسبين بتصوير مقطع فيديوي يظهر تحليق طائرات مسيرة بالقرب من (فندق بابل) في العاصمة بغداد، ومن ثم تداوله ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للتعليمات والأوامر العسكرية الصادرة التي تمنع التصوير أثناء الواجب أو نشر معلومات قد تؤثر على سياقات العمل الأمني".

وأكدت الوزارة حرصها العالي على "فرض الانضباط العسكري والالتزام بالمهنية"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي سلوك يخرج عن الأطر القانونية أو يمس بسلامة الإجراءات الأمنية المتبعة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم، تعليمات إلى وسائل الإعلام والمواطنين، بشأن المواقع التي تتعرض للقصف في البلاد، مؤكدة فيها أنه يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بالمواقع المستهدفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من كشف لمعلومات حساسة يمكن أن تستغلها جهات معادية.

وكانت طائرة مسيرة قد سقطت في منطقة الكرادة قرب فندق بابل، أمس الأول الاثنين، بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية.