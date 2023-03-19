الداخلية تؤكد مقتل الاتروشي وتكشف تفاصيل عملية "الكمين"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، مقتل مدير استخبارات البلدة وإصابة منتسب في نينوى، وروت تفاصيل العملية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الدماء الزاكيات لرجال وزارة الداخلية مازالت تروي تربة الوطن وهم يطاردون عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة، لكي ينعم العراق وشعبه بالأمن والأمان"، موضحة أنه "في الساعة 1710 من اليوم 19 آذار 2023 شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى بنصب كمين بالقرب من الشارع الرئيس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لمتهم مطلوب للمديرية".

وتابعت أنه "أثناء هذه العملية حدث اشتباك بين المتهم والقوة المنفذة للواجب مما أدى الى (استشهاد العميد سعد حكمت حاجي) وإصابة (المفوض سعد عايد شبيب) المنسوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى إثر قيامهما بمطاردة هذا المجرم الذي حاول الهروب من الكمين إلا أن أبطالنا تمكنوا من إصابته وإلقاء القبض عليه".

وتعهدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها أنها "ستستمر بعملها الأمني المهني وهي تقدم القرابين فداءً للوطن".وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن العميد سعد حكمت الاتروشي مدير استخبارات البلدة في نينوى قتل مساء اليوم، فيما أصيب منتسب خلال مواجهات مع احد افراد عصابات تزوير التسجيل العقاري أثناء نصب كمين له في منطقة المجموعة الثقافية شرقي الموصل.