الداخلية تؤكد مصرع منتسب أمني بانفجار أنبوب غاز في أطراف بغداد

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، مصرع منتسب أمني بانفجار أنبوب غاز داخل أحد مقرات شرطة الطاقة شمال غربي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الضحية من منتسبي الفوج الثالث في اللواء الثالث التابع لمديرية شرطة الطاقة، ولقي مصرعه أثناء أداء الواجب نتيجة حريق اندلع في صمام أنبوب غاز عكركوف بسبب خلل فني ضمن مسؤولية السرية الرابعة بالفوج الرابع من شرطة الطاقة.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين آخرين بحروق، اثنان منهم إصابتهما بسيطة، إضافةً إلى احتراق عدد من العجلات العسكرية والمدنية.

وكان مصدر أمني في بغداد قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق مساء اليوم، بمصرع منتسب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار أنبوب لنقل الغاز داخل أحد مقرات شرطة الطاقة، شمال غربي العاصمة.

وأوضح أن "الانفجار حصل أثناء أعمال صيانة لصمام في الأنبوب داخل أحد مقرات شرطة الطاقة ضمن منطقة إبراهيم بن علي شمال غربي بغداد، ما أسفر عن سقوط ضحايا واحتراق ثلاث مركبات".