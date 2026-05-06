الداخلية تؤجل كشف نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال ضرغام ماجد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بعرض نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال الناشط المدني ضرغام ماجد في محافظة بابل، والمقرر عقده، اليوم الأربعاء، إلى إشعار آخر، بطلب من محكمة استئناف بابل لحين استكمال الأوراق التحقيقية.

وكان من المقرر أن يعقد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، صباح الأربعاء 6 أيار 2026، مؤتمراً صحفياً في مقر قيادة شرطة بابل لعرض نتائج التحقيق في الحادثة.

وأوضحت الوزارة أن تأجيل المؤتمر جاء بطلب من محكمة استئناف بابل لحين اكتمال الإجراءات التحقيقية، رغم وجود المتهمين داخل قيادة شرطة المحافظة.

وكان الناشط المدني ضرغام ماجد قد تعرض، صباح يوم 20 نيسان الماضي، إلى محاولة اغتيال في قضاء الحمزة الغربي جنوبي محافظة بابل، بعدما أطلق مسلحون ملثمون يستقلون دراجة نارية النار باتجاهه أثناء متابعته أعماله في القضاء، ما أدى إلى إصابته بقدمه.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة نقل ماجد إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويله إلى المستشفى الجمهوري في مدينة الحلة، فيما أكدت مصادر طبية حينها أن حالته الصحية مستقرة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية التي يتعرض لها ماجد خلال نحو عامين، إذ أعلن في تموز / يوليو 2024 نجاته من محاولة اغتيال سابقة، واتهم حينها جهات متنفذة بالوقوف وراءها.

ويُعرف ضرغام ماجد بمواقفه المناهضة للطبقة السياسية وقيادته احتجاجات شعبية خلال السنوات الماضية للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الواقع الخدمي في البلاد.