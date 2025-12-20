الداخلية: توقيف 15 حارساً على إثر هروب محكومين من سجن الأحداث

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، توقيف 15 متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق بشأن هروب المحكومين من سجن الأحداث في الرشاد.

وذكرت الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيقية في مديرية استخبارات الرصافة، وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، للتحقيق في ملابسات حادث الهروب وكشف أسبابه بعد حادثة هروب اثنين من المحكومين من سجن الأحداث في الرشاد.

وأضاف أن الإجراءات التحقيقية أسفرت عن توقيف 15 متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق، بعد استحصال الموافقات الأصولية، للاشتباه بوجود تقصير أو إخلال بالواجبات الموكلة إليهم.

وأشار البيان، إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المحكومين الهاربين، بالتنسيق المشترك مع شرطة محافظة النجف الأشرف وشرطة محافظة بابل، مؤكدة أن اللجنة التحقيقية ما زالت مستمرة في أعمالها، بهدف التوصل إلى الكيفية التي تم بها الهروب، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة شرطة النجف، إلقاء القبض على احد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في بغداد، قبل أن تؤكد وزارة العدل إلقاء القبض عليهما، والشروع بالتحقيق في الحادثة.

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد أمس الجمعة، بتمكن اثنين من نزلاء سجن الأحداث أحدهما متهم بالقتل والآخر بالاغتصاب، من التسلل والفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين كانا موقوفين على ذمة قضيتي قتل واغتصاب، كل على حدة، واستطاعا الهرب من قسم الصبيان في سجن الأحداث عن طريق التسلل عبر مفرغة الهواء وصولاً إلى سطح القسم ومن ثم الفرار خارج السجن".