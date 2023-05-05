الداخلية توقف مدير شرطة وآمر فوج بسبب استعراض عشائري مسلح في واسط

شفق نيوز / أوقفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، مدير شرطة قضاء العزيزية، على خلفية اعتراض مسلح لعشيرة قتيل في محافظة واسط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الوزارة أوقفت أيضاً، آمر فوج طوارئ واسط الأول"، مبيناً أن "ذلك جاء على خلفية استعراض مسلح من قبل عشيرة قتيل لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية سيد الشهداء شمالي واسط".

وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بسقوط قتيل وخمسة جرحى نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الآلات الحادة ضمن ناحية سيد الشهداء في واسط، وعلى خلفية نزاع إندلع بسبب خلاف سابق على سرقة وفصل بين عشيرتي (طليحة والردينية).