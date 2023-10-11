الداخلية تنفي هروب سجناء من مركز للشرطة شمالي بغداد

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، هروب عدد من الموقوفين في مركز للشرطة بناحية سبع البور شمالي العاصمة بغداد.

وذكر قسم محاربة الشائعات في الوزارة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز "تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها هروب سجناء من مركز شرطة سبع البور وتم إلقاء القبض عليهم بمساعدة القوة الماسكة".

وهو ما نفاه قسم محاربة الشائعات "جملةً وتفصيلاً ويؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة ولا يوجد أي عملية هروب للسجناء".

ودعا القسم وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى توخي الدقة والحذر في عملية نقل وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية حصراً.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن عدداً من الموقوفين في مركز شرطة سبع البور، تمكنوا من الهروب من سجن المركز، إلا أن القوة الأمنية الماسكة للأرض تمكنت من إلقاء القبض عليهم جميعاً.