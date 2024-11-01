الداخلية تنفي انفجار جهاز هاتف داخل ضريح الامام علي بمحافظة النجف

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة، انفجار هاتف داخل ضريح الامام علي بمحافظة النجف.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن وجود (انفجار بطارية جهاز نقال داخل مرقد الإمام علي عليه السلام)".

وبيّن ميري؛ ان "ما جرى هو احتراق بسيط جدا لبطارية جهاز هاتف بالقرب من احدى نقاط التفتيش، وليس انفجاراً".

ودعا الناطق باسم الداخلية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها.