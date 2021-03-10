السلطات العراقية تعلق على اختطاف نجل ناشط ببغداد: ذهب لزيارة الإمام الكاظم

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، بياناً بشأن اختطاف نجل ناشط في التظاهرات، مشيرة إلى أن الطفل كان ذاهباً لزيارة الإمام الكاظم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على ما جرى تداوله من خلال بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده خطف طفل وتهديد والده الساكن بمحافظة اربيل بالعودة الى بغداد كشرط لاستلام ولده المخطوف وكما تم نشره، فأن وزارة الداخلية تنفي هذه المزاعم والأكاذيب".

وأضافت "تبين الوزارة أن حقيقة الأمر هو توجه الطفل إلى الزيارة المليونية للامام الكاظم ( عليه السلام ) دون إشعار ذويه مما لفت أنظار إحدى مفارز القوات الأمنية التي بادرت إلى التحفظ عليه لصغر سنه وتسليمه إلى شرطة الأحداث التي بادرت بتسليمه فورا إلى جده الذي لم يكن يعلم بخروجه للزيارة مما أثار خوف ذوي الطفل عليه".

وتداول ، ناشطون وصحفيون على موقع تويتر أمس الثلاثاء، أنباء عن اختطاف ابن الناشط العراقي، أيوب الخزرجي،‬ في العاصمة بغداد.

وأشار مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "الخاطفين تركوا رسالة تطلب من أيوب العودة إلى بغداد من أربيل التي لجأ إليها مقابل إطلاق سراح الطفل".