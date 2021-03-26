الداخلية تنشر قوات جديدة من الرد السريع جنوبي العراق

شفق نيوز/ شرعت السلطات الأمنية العراقية يوم الجمعة بنشر قوات في عدد من مناطق محافظة البصرة الغنية بالنفط وذلك لفرض القانون.

وذكر اعلام فرقة الرد السريع في بيان اليوم، إن اللواء الأول في الفرقة فتح مرابطات في مناطق الدير ونهر صالح والبوسويلم والعبادة في محافظة البصرة.

وأوضح أن الهدف من هذه المرابطات "فرض الأمن والقانون وإشعار المواطنين بهيبة الدولة".

ووجّه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله يوم الثلاثاء 23 من شهر آذار الجاري باعادة النظر في انتشار القطعات العسكرية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، مشددا على ضرورة الحد من وتيرة النزاعات العشائرية وتحركات العصابات الخارجة عن القانون.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.