سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الداخلية تعلن القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل

Category: أمـن

Date: 2020-11-07T07:27:46+0000
الداخلية تعلن القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت عن القاء القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة الحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من القاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته.

ونوه البيان الى "إجراء التحقيقات الأولية مع القاتل تمهيدا لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

هذا ولم تفصح الوزارة عن الجهة التي ينتمي لها القاتل رغم ان معلومات صحفية اشارت الى ان المنفذ ضابط في القوات الامنية كان يحمل سلاحا نوع مسدس على رغم صدور توجيهات من الجهات العليا بعدم استخدام الرصاص الحي في التصدي الى المحتجين في البلاد.


related

وفاة مسؤول بوزارة الداخلية العراقية بكورونا

Date: 2020-07-30 07:56:20
وفاة مسؤول بوزارة الداخلية العراقية بكورونا

بأمر الغانمي.. احتجاز مدير شرطة واثنين من ضباطه في كركوك

Date: 2020-09-29 12:52:38
بأمر الغانمي.. احتجاز مدير شرطة واثنين من ضباطه في كركوك

الداخلية تعلن اعتقال 141 متظاهراً بتهمة واحدة

Date: 2020-10-26 16:42:07
الداخلية تعلن اعتقال 141 متظاهراً بتهمة واحدة

الداخلية تفتح تحقيقاً "شفافاً" بمقتل متظاهر في البصرة

Date: 2020-11-06 17:49:04
الداخلية تفتح تحقيقاً "شفافاً" بمقتل متظاهر في البصرة

واشنطن تدرج زعيم فصيل عراقي على لائحة الإرهاب

Date: 2020-02-26 22:35:44
واشنطن تدرج زعيم فصيل عراقي على لائحة الإرهاب

رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

Date: 2019-11-21 10:34:07
رويترز: 40 قتيلا وجريحا باستخدام الامن القنابل ضد المحتجين ببغداد

قتلى وجرحى في شارع الرشيد ببغداد

Date: 2019-11-06 21:02:59
قتلى وجرحى في شارع الرشيد ببغداد

إغلاق جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير

Date: 2019-10-24 21:51:39
إغلاق جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير