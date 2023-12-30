الداخلية تكشف عن الخطة الأمنية لعيد رأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ صرح الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم السبت، أن الوزارة وضعت خطة لتأمين الأماكن التي تشهد احتفالات بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية

وقال العميد ميري في بيان، إنه "بالتزامن مع قرب حلول رأس السنة الميلادية وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة تتضمن الاستعداد ونشر الأجهزة الأمنية لتأمين جميع المناطق الحيوية والمتنزهات وأماكن إقامة الاحتفالات.

وأضاف أن أي أمر مخالف للقانون يصدر من أي أحد، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سواء كان تحرشاً أم تعدياً أو أي مخالفة أو إطلاق الألعاب النارية بصورة مبالغ فيها.

كما أشار الناطق باسم الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل مع أي خرق للقانون خلال الاحتفالات برأس السنة، وسيتخذ الإجراء المناسب بحق المخالفين، مؤكدا انه يجب أن يكون الاحتفال بطريقة حضارية بعيدة عن خرق القوانين والآداب العامة.

وشدد على انه يجب الالتزام التام بالتعليمات التي أصدرتها مديرية الدفاع المدني العامة من أجل تعزيز السلامة في المناسبات من بينها رأس السنة الميلادية".