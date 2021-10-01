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الداخلية تكشف طبيعة تفجير ساحة التحرير

Category: أمـن

Date: 2021-10-01T16:10:57+0000
الداخلية تكشف طبيعة تفجير ساحة التحرير

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية عن طبيعة التفجير الذي وقع يوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار حدث داخل عجلة ( بيك أب) كانت تحمل سماعات كهربائية في ساحة التحرير مما ادى الحادث الى احتراق مولد كهربائي".

ودعا البيان إلى "توخي الحيطة والحذر بنقل الاخبار دون التأكد من مصدرها، لان هناك من يحاول التصيد بالماء العكر لزعزعة الامن"، وفق تعبير البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "خزان وقود مولدة كهرباء كانت محملة على متن سيارة انفجرت في ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف أن الانفجار تسبب بإصابة شخصين اثنين.

وانفجر الخزان في وقت يتجمع فيه مئات المتظاهرين في ساحة التحرير لإحياء الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم "انتفاضة تشرين".

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