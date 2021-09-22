الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن قضية المتهم بقتل زوجته

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن الرجل المتهم بقتل زوجته في محافظة بابل، وتبين لاحقاً أنها على قيد الحياة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من الفريق أول أحمد أبو رغيف، بشأن المتهم بقتل زوجته والحكم عليه دون ادلة، قررت إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة بابل، من منصبه".

وبين ان اللجنة "قامت ايضا بحجز الضباط الذين تولوا القضية وانتزعوا الاعتراف من الرجل تحت التعذيب، وإحالتهم للتحقيق".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو لرجل أدلى باعترافات تحت التعذيب أمام ضباط مكافحة الإجرام عن عملية قتل زوجته وحرق جثتها، وعلى إثر ذلك تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً، ليتبين لاحقاً أن الزوجة على قيد الحياة وكانت قد تركت زوجها اثناء زيارتهما لمرقد ديني، بسبب خلافات عائلية، ما دفع الرجل الى ابلاغ الشرطة باختفاء زوجته وتم اعتقاله واتهامه بالقضية.