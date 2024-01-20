الداخلية تكشف تطورات "الملف الأمني" للمحافظات وتتطلع لبغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن آخر تطورات ملف استلام المسؤولية الأمنية للمحافظات، من الجيش العراقي، فيما حددت موعد تسلم ملف العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لست محافظات حتى الآن، وآخرها كانت محافظة ذي قار"، مؤكداً "اكتمال عملية تسلم المسوولية الأمنية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وتبقي فقط الجداول الزمنية لاستلامها".

ولفت الموسوي، إلى أن "استلام الملف الأمني للعاصمة بغداد سيكون نهاية العام 2024 أو مطلع 2025، وستكون في أواخر المحافظات التي تسلم أمنيا إلى وزارة الداخلية".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت مؤخراً، تسلمها الملف الأمني في ست محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة خلال العام 2024، مبينة أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.

وتوقع قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء كاوه غريب عبد الرحمن، تسلم قيادة الشرطة الملف الأمني خلال العام الجاري، بعد أن كان لقرابة 5 سنوات بيد قوات الجيش العراقي.