الداخلية تكتشف أملاكاً ودوراً تم اغتصابها والاستيلاء عليها في "البتاوين" وسط بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن أملاك ودور لمواطنين تم اغتصابها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في منطقة "البتاوين" وسط بغداد والتي شهدت عملية امنية كبيرة قبل ايام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد العملية النوعية التي نفذتها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في منطقة البتاويين ببغداد، اكتشفت الوزارة أن هناك أملاكاً ودوراً تابعة للمواطنين تم اغتصابها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني".

ودعت الوزارة "من اغتصب منه داره او أحد املاكه ضمن هذه المنطقة الى مراجعة مركز شرطة السعدون مع جلب الأوراق او الأدلة الثبوتية لكي تعمل الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية على إرجاع حقوقه المسلوبة".

وأمس الاثنين، قال الناطق باسم الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز، إن العملية الأمنية الجارية في منطقة البتاوين، شهدت القبض على 618 متهماً في أحدث حصيلة للعملية المستمرة لفرض الأمن وتطبيق القانون.

وأُخضعت منطقة البتاوين، يوم الخميس الماضي، لعملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات، رفعت عبرها الغطاء عن "عالم سفلي" للدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.

وتقع منطقة البتاوين وسط بغداد، على بُعد بضعة أمتار من نصب الحرية، بين شارع "أبو نواس" الشهير ونهر دجلة غرباً، وتحدها ساحة التحرير شمالاً، ومنطقة الكرادة جنوباً، وتتمركز في وسطها أشهر دور السينما والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف أنواعها، القائمة على جانبي شارع السعدون الذي يقطعها ممتداً من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، وتتوسطها ساحة النصر التي تمثل أكبر تجمع للاختصاصات الطبية في البلاد.