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الداخلية تفتح تحقيقاً "شفافاً" بمقتل متظاهر في البصرة

Category: أمـن

Date: 2020-11-06T17:49:04+0000
الداخلية تفتح تحقيقاً "شفافاً" بمقتل متظاهر في البصرة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية مقتل متظاهر في محافظة البصرة يوم الجمعة، معلنة أنها فتحت تحقيقاً "شفافا" بشأن الحادث.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه في التعامل مع المتظاهرين"،

وأشارت إلى أن "عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين ، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار". 

وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريقا تحقيقا متخصصا بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة".

وتابعت الداخلية بالقول، "سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام".

وأعربت الوزارة عن أملها "بأن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".


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