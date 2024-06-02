الداخلية تفتح تحقيقاً بأحداث عنف رافقت تظاهرات ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأحد، فتح تحقيق بأحداث العنف التي رافقت تظاهرات أمام منشآت اقتصادية في ذي قار.

وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير عبد الأمير الشمري وجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، بإغلاق شركة نفط المحافظة على يد متظاهرين مطالبين بالتعيين.

وذكر الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا باغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات".

وتابع الشهود، أن "المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم".