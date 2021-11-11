الداخلية تعين قائداً جديداً لشرطة ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن تعيين اللواء عباس محمد قائداً جديداً لشرطة محافظة ديالى، بدلاً من اللواء حامد خليل الذي تم نقله إلى أمرة الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، استقبل قائد شرطة ديالى الجديد بمناسبة تسنمه المنصب، وتباحثا بأهم القضايا التي من شأنها تعزيز الامن في ديالى.

وتشهد محافظة ديالى تراجعاً أمنياً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة حيث حصلت العديد من الخروق الأمني وكان آخرها تعرض قريتين في قضاء المقدادية لهجمات إرهابية تسببت بسقوط العديد من الضحايا والجرحى وتصاعدت الأحداث على إثر ذلك حيث قام الأهالي بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم مما كاد أن يتسبب بحرب أهلية.