الداخلية تعين ضابطاً كوردياً بمنصب نائب قائد شرطة كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة كركوك، يوم الأحد، بصدور أمر من وزارة الداخلية بتعيين العميد شيرزاد مارف زنكنة بمنصب نائب قائد شرطة المحافظة، والذي باشر بمهام عمله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمراً بتعيين العميد شيرزاد مارف زنكنة، والذي باشر بمهامه خلفاً لنائب قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر الذي أحيل على التقاعد قبل نحو ستة أشهر".

وأشار إلى أن "المنصب شاغراً حتى تم حمسه لصالح العميد شيرزاد مارف عن المكون الكوردي".

وفي السياق، قال محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نبارك لنائب قائد شرطة كركوك العميد شيرزاد مارف زنكنة بمهامه الجديدة".