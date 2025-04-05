الداخلية العراقية: المهندس بشير لم يتعرض للضرب من الشرطة والوزير أمر بتوقيف اللواء عباس

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم السبت، ملابسات الحادثة التي تعرض لها "المهندس بشير خالد" في بغداد، وبينما ذكرت أن بشير لم يتعرض للضرب من الشرطة والوزير عبد الأمير الشمري أمر بتوقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي، أشارت إلى أنها تتعرض إلى "هجمة واضحة تستهدف إنجازاتها".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد، مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية لم تكن شفافة تجاه ما يدور من جرائم وأحداث كما هي الآن، وأن الوزارة لليوم الثالث على التوالي تتعرض لهجمة واضحة تستهدف إنجازاتها، والموتمر الصحفي اليوم يتعلق بحادث (المهندس بشير خالد) الذي وقع يوم 27 من الشهر الماضي في بغداد".

وأوضح ميري، أن "المهندس بشير لم يتعرض إلى الضرب من قبل الشرطة، بل هي كانت مشاجرة واضحة المعالم".

من جهته، ذكر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هادي رزيج، في المؤتمر نفسه، أن "التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات القضية ومدى قرابة المدعو بشير واللواء عباس".

وبين رزيج، أن "المهندس بشير وصل إلى السجن وكان في حالة إغماء، وحصل عليه اعتداء في سجن (الجعيفر) من قبل الموقوفين والأسماء مثبتة لدينا".

وعن ملابسات الحادث، شرح رزيج، أن "في الساعة 11 مساءً من ليلة 27 من الشهر الماضي، حضر المدعو بشير إلى (مجمع الأيادي السكني) بحجة أنه مدعو على وجبة سحور، وحاول الدخول إلى المجمع أكثر من مرة حتى قرابة الساعة الثالثة فجراً، لكن تم منعه من قبل العناصر الأمنية المكلفة بحماية المجمع، ثم عمد إلى تسلق السياج ومن ثم تسلق سطح البناية وتوجه الى شقة اللواء عباس للدخول إليها، وأن اللواء ادعى أنه لا يعرف المهندس بشير ولا تربطه أي علاقة به".

وأوضح، ان "في تمام الساعة 2:45 فجراً دخل بشير إلى المجمع عن طريق السياج وتسلق واجهة المبنى ووصل إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء المنسوب إلى قيادة الشرطة الاتحادية، وبعدها بقى يتجول في مدخل الشقة، بعدها وقعت المشادة بين اللواء عباس وأولاده والمهندس بشير، وأثناء المشاجرة حصل تشابك بالأيدي وضرب بين الطرفين، وعلى إثرها تم استدعاء أمن المجمع وأخذ الإفادة وتقرر إيقاف المدعو المهندس بشير وفق المادة 228 وفق قانون العقوبات العراقية".

وأكمل، "بعدها تم نقل المهندس بشير إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن ثم تمت إعادته إلى مركز شرطة حطين، وكان بحالة هستيرية وعصبية، وقام بأفعال غير مقبولة، وكذلك منع من دخول الطعام إلى الموقوفين داخل السجن، لتتم بعدها إحالته إلى السجن المركزي - مركز شرطة الجعيفر، وتم إيداعه في أحد القاعات، لكنه تصرف بشكل عشوائي وحصل عليه اعتداء من قبل الموقفين داخل سجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه في السجن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، أن وزير وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يتابع مجريات الحادث الذي تعرض له المواطن بشير خالد لطيف بدقة للوقوف على الإجراءات المتخذة.

وأضافت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشمري زار مع عدد من قادة الوزارة المواطن وهو يرقد في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، واستمع من الطبيب المشرف الى شرح موجز عن وضعه الحالي، كما التقى بذوي المواطن وأكد لهم أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جرى خلال هذا الحادث".

وتابع البيان، "كما أجرى وزير الداخلية زيارة الى مركز شرطة حطين الذي توجد فيه تفاصيل الدعوة، واطلع على سير إجراءات التحقيق بالحادث، مشدداً على أهمية إعطاء الحق الى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حال ثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها، كون القانون فوق الجميع من دون استثناء".