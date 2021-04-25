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الداخلية تعلن سقوط قرابة 200 ضحية وجريح بحادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب ببغداد"

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T09:26:33+0000
الداخلية تعلن سقوط قرابة 200 ضحية وجريح بحادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب ببغداد"
الداخلية تعلن سقوط قرابة 200 ضحية وجريح بحادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب ببغداد"

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