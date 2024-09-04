الداخلية تعلن جرح أكثر من 15 منتسبا بتظاهرات ذوي المهن الصحية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، جرح اكثر من 15 منتسبا بصدامات تظاهرات ذوي المهن الصحية التي وقعت أمس في العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مقطع فيديو، إن "اكثر من 15 منتسبا أصيبوا بجروح بعضها بليغة نتيجة اعتداءات البعض من المتظاهرين على أفراد وحدة حفظ القانون المكلفة بحماية التظاهرة مما تسببت هذه الاعتداءات بالاحتكاك مابين المتظاهرين وأفراد وحدة حفظ القانون".

وخرج المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية صباح امس الثلاثاء في تظاهرات كبيرة في بغداد مطالبين بتوفير تعيينات لهم.وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بتسجيل أكثر من 25 إصابة في محاولة للقوات الأمنية لفض تظاهرات هؤلاء الخريجين.

ولاحقاً، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية، كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني وجه ايضا اللجنة التي شُكلت الأسبوع الماضي، برئاسة السيد وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً، وذلك خلال أسبوع واحد.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الإثنين، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.