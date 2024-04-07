الداخلية تعلن انخفاض معدل "الدكة العشائرية بنسبة 77% في عموم العراق

شفق نيوز/ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم الاحد، انخفاض الجرائم في عموم البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 5%، في حين أشار إلى أن نسبة جريمة "الدكة العشائرية" انخفضت إلى 77%.

وقال ميري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الملف الأهم والأشمل والأكبر هو الجريمة الجنائية"، مشيرا إلى "مقارنة الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية من عام 2024، مع الأشهر الثلاثة من عام 2023، وتحديد جهود وزارة الداخلية للإعلان لأول مرة النسب التي توصلنا إليها".

وأضاف ميري، أن "نسبة عدد جرائم القتل العمد على مستوى العراق انخفضت بنسبة 26% في الثلاثة الأشهر الأولى لهذا العام، وانخفاض جرائم الشروع بالقتل بنسبة 19%، وانخفاض المشاجرات العشائرية التي يتخللها إطلاق نار بنسبة 25%، وكذلك انخفاض (الدكة العشائرية) التي تعتبر من أهم التحديات على عاتق وزارة الداخلية وبعد جهودها الاستثنائية وما قامت به في عمليات عدة، وكذلك دور القضاء في معالجة هذا الموضوع وإصدار القوانين المهمة في هذا الجانب انخفضت الدكة العشائرية بنسبة 77%".

ولفت ميري، إلى أن "جرائم الانتحار سجلت ارتفاعا بنسبة 2%، أما جريمة السطو المسلح فقد انخفضت بنسبة 73%، وجريمة التسليب انخفضت بنسبة 9%"، مؤكداً أن "مجموع الجرائم بشكل عام في عموم البلاد فقد انخفضت بنسبة 5%".

وأشار إلى أن "نسبة الـ5% ليس هو المهم في العملية بقدر أهمية انخفاض الجرائم التي تتمثل بالقتل والدكة العشائرية والمشاجرات العشائرية والسطو والتسليب".