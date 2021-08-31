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الداخلية تعلن الإطاحة بقيادية داعشية مسؤولة عن تجنيد النساء

Category: أمـن

Date: 2021-08-31T18:37:51+0000
الداخلية تعلن الإطاحة بقيادية داعشية مسؤولة عن تجنيد النساء

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء. عن إلقاء القبض على إحدى القياديات في تنظيم داعش، وهي مسؤولة فيما يسمى بـ "الحسبة" وتجنيد وتدريب النساء.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القانونية، والتواصل مع المصادر الموثوقة، وورود معلومات بوجـــود "إحدى القياديات" في داعش عندما كانت محافظة نينوى تحت سيطرة العصابات الإجرامية، والحصول على تسجيل صوتي يعود لها تقوم فيه بتكفير الحكومة، والمسؤولين، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والتحريض على قتلهم، وبث الروح الطائفية والتحريض على القتل والسبي، وتجنيد النساء للعمل في داعش الإرهابي، فضلا عن إيواء العناصر الإرهابية من الجنسيات الأجنبية القادمة من خارج العراق".

وأشارت المديرية الى أن "المتهمة اعترفت بأن التسجيل الصوتي الذي تم الحصول عليه يعود لها، تم عرضها أمام السيد قاضي تحقيق الشؤون وقرر إحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ونوهت المديرية الى أن "زوج المتهمة من الإرهابيين المدانين وفق قانون مكافحة الإرهاب، ومحكوم بالسجن 15 عاما، وأن ابنها واثنين من اشقائها قتلوا أثناء عمليات تحرير مدينة الموصل كونهم من عناصر العصابات الإرهابية".

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، إن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكن من القاء القبض على ٤ متهمين وفق احكام المادة 4 ارهاب، كما القى القبض على ١٥ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، فيما عثر على عبوتين ناسفتين، ضمن قاطع المسؤولية.

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