الداخلية تعلن القبض على متهمين بمقتل الشيخ القرغولي

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين بقتل إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية العراقية، فتحت تحقيقا في حادث وفاة الشيخ عبد الكريم القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

وأكدت الوزارة: "التمكن من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في هذا الحادث وما زالت التحقيقات جارية"، مشيرة إلى كشف تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوفاة إمام جامع بسبب مشادة كلامية مع المصلين لأسباب غير معروفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية حصلت بين مجموعة من المصلين وإمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، أسفرت عن وفاة الخطيب بسبب سكتة قلبية".

وأشار إلى أن "الخطيب يعاني من أمراض في القلب"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

في حين دان ديوان الوقف السني، مقتل الشيخ القرغولي، إثر عمل "إجرامي جبان"،

وكشف الوقف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بهذا الفعل الإجرامي بالتنسيق مع القوات الأمنية، وأنهم سيُقدمون إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

من جانبها، اتهمت عضو لجنة الأوقاف في مجلس النواب، نهال الشمري، رئيس ديوان الوقف السني بالتقصير ما تسبب بالجريمة "المروّعة".

وأضافت في بيان، ورد للوكالة، أن "هذه الجريمة المروعة هي نتيجة طبيعية لسوء الإدارة المتعمدة من قبل رئيس الوقف السني الذي لم يكتفِ بتقـاعسه عن واجبه، بل أسهم بدعمه لجهات غير معتدلة في خلق بيئة من الفتنة والانقسام حول بيوت الله".