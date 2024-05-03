الداخلية تعلن القبض على قتلة الطبيب "فيصل الحويزي" في النجف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة، القاء القبض على قتلة طبيب متقاعد في محافظة النجف.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بجهد استخباري متميز ومن خلال المتابعة الميدانية، قوة مشتركة من خلية الصقور ومكافحة الإجرام في محافظة النجف، تلقي القبض على قتلة طبيب الأسنان المتقاعد، المرحوم (فيصل الحويزي)"، مشيرا إلى نشر مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وعثر في وقت سابق من يوم الجمعة، على جثة الطبيب المتقاعد فيصل الحويزي مقتولا في شقته بمحافظة النجف.