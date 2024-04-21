الداخلية تعلن القبض على قاتل مدير استخبارات ذي قار

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار (اللواء عزيز شلال جهل الشامي) أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم التوصل إلى الجاني يوم 20 نيسان 2024 ليكون في قبضة رجال مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار وخلية الصقور الاستخبارية أثناء محاولة الهروب من المحافظة.

وأشارت إلى إلقاء القبض عليه (المتهم) في سيطرة مدخل الناصرية الغربي (سيطرة البطحاء) حيث اعترف بارتكابه هذه الجريمة وصدقت أقواله ابتدائياً وقضائياً.

وفي 3 آذار/ مارس الماضي اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العميد عزيز شلال.

وجاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.

وأعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الشهر الماضي، عن ترقية العميد عزيز شلال، مدير استخبارات ذي قار الذي قتل في نزاع عشائري، إلى رتبة لواء وتسميته بـ"شهيد السلم الأهلي"، في حين أفاد مصدر أمني بتكليف العميد عبدالرحمن الجابري مديرا لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار.