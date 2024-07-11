الداخلية تعلن الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في البصرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس، الاطاحة بتجار مخدرات جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بناءً على اعترافات تجار المخدرات الدوليين الملقى القبض عليهم مسبقا، تحركت قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لتنفيذ أوامر قبض وتحري بحق تجار المخدرات الهاربين في محافظة البصرة بالإشتراك مع مديرية مخدرات البصرة".

وأضاف أن "القوة من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مهمين وضبط 40 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة، تم التحفظ على المواد وتوقيف المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".