الداخلية تعلن اعتقال أكثر من 50 متسبباً بنزاع الزركة الدامي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، اعتقال العشرات من المتسببين في نزاع عشائري دام في محافظة النجف.

وذكرت الوزارة في بيان أن: "قوة مشتركة من التدخل السريع وشرطة محافظة النجف الأشرف وعلى خلفية المشاجرة التي حصلت في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة، ألقت القبض على 53 متهماً من طرفي المشاجرة".

وأضافت أنه تم ضبط اسلحة واعتدة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن جميع المتورطين بهذا الحادث".

وكان مصدر أمني أخبر وكالة شفق نيوز مساء الأربعاء بمقتل شخص وإصابة ستة من زوار الأربعينية بينهم إيراني بشجار مسلح عنيف بين أفراد عشيرتين على طرائق الزائرين في مركز المحافظة.