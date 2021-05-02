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الداخلية تعلن اعتقال سجينين من الفارين من سجن "الهلال" بالمثنى

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T14:26:28+0000
الداخلية تعلن اعتقال سجينين من الفارين من سجن "الهلال" بالمثنى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، عن القبض على اثنين من الفارين من سجن "الهلال" بمحافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الملقى القبض عليهم حتى الساعة وصل الى ١١ موقوفاً، ومازال البحث مستمر عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم ١٠ فقط".

واشارت الوزارة الى "تعاون كبير من قبل المواطنين هناك وتقديم المعلومات المستمرة للاجهزة الأمنية اول بأول عن أماكن تواجد هؤلاء الفارين".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وفجر اليوم الاحد، أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن 21 نزيلا في سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض على عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

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