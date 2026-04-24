الداخلية تعلن احتواء أحداث كربلاء عقب اعتقال 11 شخصاً

أعلنت وزارة الداخلية، ليل الجمعة- السبت، اعتقال 11 متهماً على خلفية مشاجرة مسلحة في محافظة كربلاء، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، مؤكدة أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر وتحت السيطرة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مشادة كلامية وقعت بين طرفين في حي العسكري – منطقة الطاقة بمحافظة كربلاء المقدسة، تطورت لاحقاً إلى مشاجرة تخللها تبادل لإطلاق النار خارج موقع تجمع خاص بإحياء حفل تأبيني".

وأضافت أن الحادث "أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية "تدخلت بشكل فوري، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط الحادث".

وبحسب البيان، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 11 متهماً قالت إنهم "كانوا المتسببين بالواقعة".

وأكدت وزارة الداخلية أن قيادة شرطة كربلاء "تفرض سيطرتها الكاملة على الوضع الأمني في المنطقة"، مشددة على أن "الأوضاع الأمنية مستقرة حالياً، ولا توجد أي تطورات تُذكر بعد الحادث".

وكان مصدر أمني في كربلاء قد أفاد، في وقت سابق من مساء الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح في منطقة الحر وسط المدينة، مبيناً أن الضحيتين ينتميان إلى جماعة "الأزهريون" المنشقة عن التيار الصدري.

وعقب الحادث، أعلنت "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار الصدري، تجميد عملها في محافظة كربلاء وغلق مقراتها كافة، داعية الأجهزة الأمنية إلى فرض القانون ومحاسبة من وصفتهم بـ"المسيئين الذين يتخذون من تشكيل سرايا السلام غطاءً لأفعالهم".

ويعود ملف "الأزهريون" إلى أيلول/ سبتمبر 2024، حين وجّه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بطرد هذا التشكيل من "سرايا السلام" ومقاطعته وإبلاغ الجهات الأمنية عنه، وفق منشور لصالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر".