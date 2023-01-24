الداخلية العراقية تعيد هيكلة شرطة الطاقة للحد من عمليات تهريب النفط وتشدد الإجراءات بالمعابر

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، يوم الثلاثاء، إعادة هيكلية المديرية العامة لشرطة الطاقة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الحد من تهريب النفط ومشتقاته، مشيرا الى فرض اجراءات مشددة على المعابر الحدودية للحد من تهريب هذه المادة إلى خارج البلاد.

وقال اللواء المحنا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة ببغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عمليات الحد من تهريب النفط مستمرة لغاية الآن، مؤكدا على ضرورة اعادة هيكلية شرطة الطاقة ليتم تنفيذ المواجهات والعمليات في التصدي للترهيب بطريقة ناجحة.

وقال مدير شرطة الطاقة خلال المؤتمر، ان وزير الداخلية عبد الامير الشمري اصدر مجموعة من الأوامر لإعادة هيكلة الوزارة بهدف الحد من تهريب النفط، وكذلك وجه بتشدد الاجراءات.

وأوضح أن من بين الأوامر السيطرة على نقاط التفتيش، والمنافذ الحدودية مع البلدان المجاورة خاصة مع سوريا.