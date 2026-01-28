الداخلية تطيح بتاجر مخدرات دولي في البصرة

شفق نيوز – البصرة

أعلنت ‏المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على تاجر دولي بحوزته كيلوغرام واحد من المواد المخدّرة في محافظة البصرة.

وقال المديرية في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن العملية تمت "من خلال الجهد والمعلومات الاستخبارية"، مبيّنة أن "هذه العملية النوعية تأتي من ضمن العمليات التي تهدف القضاء على تجار هذه الآفة الخطرة".

وأعلنت جهات أمنية رسمية، يوم السبت الماضي، القبض على تاجري مخدرات في محافظتي المثنى والنجف.

كما أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، القبض على تاجر مخدرات دولي وصفته بـ"المهم جداً" داخل الأراضي السورية.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2025 أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال أربع مطلوبين دوليين وضبط بحوزتهم 200 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون بعملية مشتركة مع جهاز مكافحة المخدرات السوري.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية السورية في (1 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أن "إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على كل من (خ.د) و(خ.ع)"، بحسب بيان للوزارة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".