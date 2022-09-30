الداخلية تصدر أمراً ادارياً بترقية المراتب في شرطة بغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إصدار أوامر إدارية بترقية المراتب في مديرية شرطة محافظة بغداد، والعمل على انجاز الأوامر الخاصة بالمفوضين في تشكيلات ودوائر الوزارة كافة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي اصدر الأمر الإداري ذي العدد (119507) في (2022/9/29) الخاص باجتياز المراتب لدورة المفوضين (الخوامس، السوابع، الثوامن) بنجاح والتي أقيمت في المركز التدريبي لمديرية شرطة محافظة بغداد للفترة من (2/ 1 / 2022) ولغاية (7 / 7 /2020)".

وأضافت الوزارة أن "العمل مستمر من قبل الوكالة الادارية والمالية لإنجاز كافة الاوامر الادارية الخاصة بالمفوضين لكافة تشكيلات ودوائر الوزارة وسيتم نشرها تباعاً بعد اكمال الاجراءات الإدارية".