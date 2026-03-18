الداخلية تصدر تعليمات للمواطنين والإعلام بشأن المواقع المستهدفة في العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تعليمات إلى وسائل الإعلام والمواطنين، بشأن المواقع التي تتعرض للقصف في البلاد وسط تصاعد ملحوظ للتوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أمن العراق مسؤولية تضامنية، والالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لردع العابثين"، داعية المواطنين والمؤسسات الإعلامية المختلفة إلى "الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عنها، والتعامل بمسؤولية وطنية عالية مع الأحداث الراهنة، وذلك لتعزيز الأمن، وضمان عدم المساس بالاستقرار".

وأوضحت الوزارة أنه "يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول مقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بالمواقع المستهدفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من كشف لمعلومات حساسة يمكن أن تستغلها جهات معادية".

كما دعت المواطنين إلى "عدم الاقتراب من أماكن الحوادث، حفاظاً على سلامتهم، ولتمكين الأجهزة الأمنية من أداء واجباتها دون معوقات"، مشيرة إلى ضرورة "توخي المؤسسات الإعلامية الدقة في نقل المعلومات، وتجنب نشر الإحداثيات أو التفاصيل الدقيقة لمواقع الأحداث".

وحثت الوزارة المواطنين على "الإبلاغ عن أي محتوى مخالف لهذه التعليمات عبر الرقم الساخن (911)"، مؤكدة أن "هوية المبلغين ستبقى سرية بالكامل".

وشددت على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، من خلال متابعة مديرية الجرائم المعلوماتية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية "تضافر الجهود للحفاظ على أمن البلاد"، داعية إلى "العمل المشترك من أجل عراق آمن ومستقر".