الداخلية: تشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير الشمري عقد، اليوم، اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مديري الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى، وتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال.

ووجه الشمري، وفق البيان، بمراجعة الخطط ومتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية والعمل على تقديم المجرمين الى العدالة والقصاص العاجل منهم.

كما أشاد الشمري بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة الاستخبارات"، داعياً الى "بذل جهود إضافية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".

وبحسب البيان فقد استمع وزير الداخلية الى شرح موجز عن أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها.