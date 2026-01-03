الداخلية تشكل لجنة تحقيقية بمقتل "الدعلج" في ميسان

شفق نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقتل أحد المواطنين في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات مقتل أحد المواطنين في محافظة ميسان، وشدد على أهمية إنفاذ القانون والوصول إلى الجناة بأسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، فجر اليوم السبت، أجواء مشحونة وتوتراً أمنياً، إثر اغتيال القيادي البارز في التيار الوطني الشيعي (الصدري)، حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج"، على يد مسلحين مجهولين.

وعلى إثرها اتهم زعيم التيار مقتدى الصدر ما وصفها بـ"الميليشيات الوقحة" بالوقوف خلف الاغتيال، مطالباً أنصاره بعدم التصعيد والانجرار نحو الفتن، وداعياً إلى حصر التحرك بالإطارين القانوني والعشائري المنضبط.

وتقول مصادر أمنية، إن العلاق كان مطلوباً للقضاء في قضايا سابقة، من بينها اتهامه بالضلوع في مقتل القيادي في حركة عصائب أهل الحق وسام العلياوي، الذي قُتل مع شقيقه عام 2019 خلال هجوم مسلح على مقر الحركة في ميسان.

كما حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، من محاولات "مستمرة" لإشعال الفتنة في محافظة ميسان، داعياً أبناء المحافظة إلى اللجوء للقانون في معالجة القضايا وعدم الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات استغلال الأحداث لإثارة الاضطرابات.