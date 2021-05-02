الداخلية تشكل لجنة تحقيق عليا على خلفية هروب نزلاء من سجن جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ارسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الى محافظة المثنى للوقوف على تفاصيل وملابسات هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى".

واضافت، أن "الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية امن الافراد للتحقيق في حادث هروب الموقوفين واطلاعه على تفاصيل التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين واحالتهم الى القضاء".

وفجر اليوم الاحد، أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن 21 نزيلا في سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض على عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

من جهته وجه رئيس الحكومة المحلية لمحافظة المثنى احمد منفي بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات فوراً لحين إكمال التحقيق معهم بحادثة هروب السجناء ومعرفة المقصرين.