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الداخلية تشدد إجراءاتها وخططها لمكافحة المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T19:02:26+0000
الداخلية تشدد إجراءاتها وخططها لمكافحة المخدرات

شفق نيوز/ شددت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الأربعاء، على تنشيط العمل لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، من خلال زج جميع الضباط في دورات داخلية وخارجية لتطوير مهاراتهم.

واكد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد الدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة تفعيل دور مديرية مكافحة المخدرات في ملاحقة مروجي المخدرات، وتشديد وضبط الحدود من خلال شرطة الكمارك لمنع دخول هذه السموم الى البلاد.

واضاف الدليمي "يجب تشديد الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه الاعمال".

واكد على "زج جميع ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة المخدرات بدورات تطويرية داخلية وخارجية لصقل مهاراتهم وكسب خبرات اكثر في مجال الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية".

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