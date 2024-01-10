الداخلية تسرد تفاصيل حادثة الديوانية وتؤكد حصيلة الضحايا من القوات الأمنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية تحرير فتاة مختطفة وقتل واعتقال أفراد العصابة التي اختطفتها بعد اشتباك مسلح معها في الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة ضمن قيادة شرطة محافظة الديوانية نفذت عملية أمنية لتحرير مختطفة داخل منزل اختطفتها يد عصابة مجرمة".

وبينت أن "أفراد العصابة فتحوا نيران أسلحتهم على القوة المنفذة للواجب فور وصولها، وتمكنت قواتنا الأمنية من قتل أحد أفراد هذه العصابة، فيما أصابت اثنان آخران من عناصرها وألقت القبض على أربعة منهم بينهم اثنتان من النساء، وهم مطلوبين وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأكدت أن "القوة تمكنت من تحرير المختطفة من داخل المنزل الذي كانت تتحصن فيه هذه العصابة المجرمة في ناحية الدغارة"، مشيرة إلى أن العملية "أسفرت عن استشهاد ضابط وثلاثة منتسبين نتيجة الاشتباك مع عناصر هذه العصابة، وما زال الواجب مستمراً".

وكان مصدر أمني مسؤول قد أبلغ وكالة شفق نيوز، صباح اليوم الأربعاء، بأن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون أثناء عملية مداهمة منزل بعد تلقي بلاغ بجريمة قتل في قضاء سومر بأطراف مركز محافظة الديوانية مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وثلاثة عناصر من قوات الشرطة".

وبين أن "القوات الامنية تمكنت من قتل أحد المطلوبين واعتقال 4 آخرين بينهم امرأة شاركت بعملية التصدي للأجهزة الامنية".