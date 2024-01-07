الداخلية تستعد لتسلم ملفي ذي قار وسامراء الأمنيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، أنها ستتسلم ملفي محافظة ذي قار ومدينة سامراء الأمنيين من وزارة الدفاع قريبا، وذلك بعد "نجاحها" في إدارة الملف الأمني لعدد من المحافظات.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان اليوم، أن الأخير للإيجاز الشهري للعمليات لشهر كانون الأول بحضور قادة الوزارة وقادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع الأمنية والخدمية، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظة ذي قار يوم 15-1-2024، وتسلم عمليات سامراء يوم 1-2-2024. يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بإدارة الملف الأمني لعدد من المحافظات التي تسلمتها في وقت سابق.

وشدد الوزير - بحسب البيان - على تفعيل ومتابعة مذكرات القبض، والتأكيد على إكمال المصحات القسرية بالمحافظات والإسراع في عملية افتتاحها، والاستفادة من القدرات البشرية واللوجستية في العمل الأمني، وأن يشهد العام الحالي عملاً متميزاً في فرض النظام بالشارع من قبل جميع المفاصل.

وتابع البيان أن المجتمعين أكدوا على أهمية الاستمرار بعمل المراكز النموذجية ورفع جاهزية السيطرات في المحافظات الشمالية والوسطى، وتفعيل عمل خلايا الاستخبارات والعمل بجدية اتجاه المعلومات التي ترد بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار.