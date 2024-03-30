الداخلية تروي تفاصيل حادثة بابل وتعلن حصيلة جديدة للضحايا

شفق نوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، تفاصيل حادثة اختطاف طالبات من أمام جامعة بابل ومقتل الخاطف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد اخبار ورد من ذوي احد الأشخاص في محافظة بابل، بشأن محاولة ولده قتل شخص أمام احد البنوك في المحافظة، شرعت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الجريمة".

وأضافت أن "المتهم قام بإطلاق النار باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار ، وقام بإشهار السلاح على صاحب عجلة مارة بالطريق تقل عدد من الطالبات وانزل إحداهن. واجبر سائق العجلة على الترجل منها وقام بقيادتها مما دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته، وقد حصل تبادل إطلاق النار بين المتهم ومفرزة من قوات الشرطة، أسفر عن قتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين".

ولفت البيان إلى أن "وزير الداخلية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة والمتهم وإيداعهم التوقيف، وإرسال لجنة تحقيقية للتحقيق في الحادث".

وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مختطِف وتحرير مختطَفات من أمام جامعة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أطلقت النار على عجلة حاولت اختطاف شخص بالقرب من جامعة بابل وتمكنت من قتل المختطف وتحرير فتيات مختطفات".

وأضاف أنه "اثناء المطاردة واطلاق النار على المختطِف كانت هناك عجلة نوع كوستر حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي تم مقتل احد المتواجدين بالجنازة".