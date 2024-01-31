الداخلية ترجح تأجيل تسلم الملف الأمني لأربع محافظات بينها بغداد للعام 2025

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، قرب تسلمها الملف الامني في المحافظات العراقية وإخراج الجيش من مراكز المدن، في حين أشارت إلى أنه قد يتم ترحيل ملف أربع محافظات بينها بغداد إلى العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية ستتسلم الملف الأمني للمحافظات العراقية عدا أربع محافظات قد تُرحّل إلى سنة 2025"، مبيناً أن "المحافظات الأربع هي: بغداد، وكركوك، وميسان، والبصرة".

وأضاف ميري، أن "أربع محافظات أخرى أصبحت جاهزة لتسلم الملف الامني وهي: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى، وقد تكون مدينة سامراء أيضا"، لافتاً إلى أن "ملف تلك المحافظات سيتم تسلمه خلال الشهرين المقبلين".

وبيّن أن "وزارة الداخلية تتسلم الملف الامني من وزارة الدفاع، والاستلام يكون في مراكز المدن، وليس في الحدود الإدارية، ويخرج الجيش عن مراكز المدن في المحافظات المذكورة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد كشفت يوم السبت الماضي، عن آخر تطورات ملف تسلم المسؤولية الأمنية للمحافظات، من الجيش العراقي، فيما حددت موعد تسلم ملف العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لست محافظات حتى الآن، وآخرها كانت محافظة ذي قار"، مؤكداً "اكتمال عملية تسلم المسؤولية الأمنية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وتبقي فقط الجداول الزمنية لتسلمها".

ولفت الموسوي، إلى أن "تسلم الملف الأمني للعاصمة بغداد سيكون نهاية العام 2024 أو مطلع 2025، وستكون في أواخر المحافظات التي تسلم أمنيا إلى وزارة الداخلية".