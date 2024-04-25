الداخلية تداهم مركز بغداد بأكبر عملية أمنية منذ سنوات.. (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اطلاق عملية أمنية هي "الأكبر منذ سنوات" في حي البتاوين بمنطقة الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها وبإشراف وزيرها أطلقت فجر اليوم، عملية أمنية واسعة هي الأكبر منذ سنوات في منطقة البتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وبينت، أن المئات من ضباطها ومنتسبيها شاركوا في العملية، لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين، يرافقها جهد خدمي لتقديم الخدمات ورفع التجاوزات.

وعن نتائج العملية، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، باعتقال 35 شخصا "كحصيلة اولية" من مخالفين لا يحملون اي مستمسك تعريفي ومشتبه بهم بتعاطي المخدرات ومتهمين بالسرقة.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنها ستعقد لاحقاً مؤتمراً صحفياً ضمن المنطقة لبيان نتائج العملية الأمنية.