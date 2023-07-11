الداخلية تحقق باختفاء أسلحة داخل مديرية استخبارات الرصافة واندلاع نزاع عشائري عنيف في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، التحقيق باختفاء أسلحة داخل مديرية استخبارات الرصافة بالعاصمة بغداد التي شهدت في الوقت نفسه اندلاع نزاع عشائري عنيف.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه بتشكيل فريق عمل وتحقيق فوري وعاجل بعد اختفاء كمية غير معروفة من الأسلحة من داخل المشجب التابع لمديرية استخبارات وارهاب الرصافة".

في السياق قال مصدر آخر إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع ضمن منطقة الفضيلية".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "النزاع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والقوات الامنية لم تتمكن من الدخول الى المنطقة بسبب كثرة تبادل الرصاص".

وبحسب المعلومات الاولية فان "هناك ضحايا بالحادث".